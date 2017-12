Nominierungen bekannt Kevin Spacey geht bei SAG Awards definitiv leer aus

Nominierte Haupt- und Nebendarsteller

Als beste Hauptdarstellerin in einem Film gehen Judi Dench ("Victoria & Abdul"), Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Margot Robbie ("I, Tonya") und Saoirse Ronan ("Lady Bird") ins Rennen. Ihre männlichen Gegenstücke sind James Franco ("The Disaster Artist"), Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."), Gary Oldman ("Darkest Hour"), Daniel Kaluuya ("Get Out") und Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name").

Als beste Nebendarstellerin sind hingegen Mary J. Blige ("Mudbound"), Hong Chau ("Downsizing"), Holly Hunter ("The Big Sick"), Allison Janney ("I, Tonya") und Laurie Metcalf ("Lady Bird") nominiert. Die Auszeichnung für den besten Nebendarsteller könnte an Steve Carell ("Battle of the Sexes"), Willem Dafoe ("The Florida Project"), Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Richard Jenkins ("The Shape of Water") und Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") gehen.

Die Seriennominierungen

Nominiert als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie sind Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), Claire Foy ("The Crown"), Laura Linney ("Ozark"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") und Robin Wright ("House of Cards"). Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie können werden: Uzo Aduba ("Orange Is the New Black"), Alison Brie ("Glow"), Jane Fonda ("Grace and Frankie"), Julia Louis-Dreyfus ("Veep") und Lily Tomlin ("Grace and Frankie").

Der Award für den besten Hauptdarsteller in einer Drama-Serie kann unterdessen von Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This is us"), Peter Dinklage ("Game of Thrones"), David Harbour ("Stranger Things") oder Bob Odenkirk ("Better Call Saul") in Empfang genommen werden. Die nominierten Comedy-Kollegen sind Anthony Anderson ("Black-ish"), Aziz Ansari ("Master of None"), Larry David ("Curb your Enthusiasm"), Sean Hayes ("Will & Grace"), William H. Macy ("Shameless") und Marc Maron ("Glow").

Als bestes Ensemble in einer Drama-Serie sind die Darsteller von "The Crown", "Game of Thrones", "The Handmaid's Tale", "Stranger Things" und "This is us" nominiert. Der Preis für den besten Cast einer Comedy-Serie kann an die Schauspieler von "Black-ish", "Curb your Enthusiasm", "Glow", "Orange Is the New Black" und "Veep" gehen.