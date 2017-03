München - Obacht, Sechzig. Geht es nach Peter Neururer, so ist der aktuelle Kurs des TSV 1860 im (noch nicht überstandenen) Abstiegskampf ein gefährlicher. Und zwar gleich in doppelter Hinsicht. "Wer im Winter so einen großen Umbruch tätigt, muss im Sommer alles falsch gemacht haben", erklärt Zweitliga-Experte Neururer über den Komplett-Umbau: Mit Vitor Pereira wurde nicht nur ein neuer Cheftrainer geholt, sondern auch die halbe Mannschaft erneuert. "Das kann eine Chance sein", so Neururer, wie durch die drei Heimsiege der Löwen in Folge ersichtlich, "es stellt aber auch ein Risiko dar, denn vor Rückschlägen bist Du mit solch neuen und wackligen Strukturen nicht gefeit" – wie beim 0:2 bei Union Berlin.