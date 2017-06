Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (55) hatte die Gerüchte um das Geschlecht der Babys weiter angeheizt. Er gratulierte Rapper Jay Z in einer Videobotschaft zur Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame - was ihm als erster Hip-Hop-Künstler in der Geschichte gelungen ist. Darin erklärte Obama unter anderem: "Jay und ich sind beide völlig verrückt nach unseren Töchtern. Sobald die Zwillinge da sind, muss ich mich darin aber geschlagen geben." Ob es wirklich zwei Mädchen sind, wird sich noch zeigen.