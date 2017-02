Noch kein Nachfolger gefunden Nach Niederlage gegen Bremen: Wolfsburg entlässt Ismaël

Obwohl die Niedersachsen den Kader im Winter noch einmal mit den vielen Millionen aus dem Verkauf von Julian Draxler verstärkten, steckt der Pokalsieger von 2015 mehr denn je im Abstiegskampf. Von den vergangenen sechs Pflichtspielen wurde nur eines gewonnen. Mit 22 Punkten und Platz 14 ist die Situation für Wolfsburg sehr prekär.

Das gute Spiel des VfL gegen Werder konnte den ehemaligen U23-Coach nicht mehr retten. "Nach einem 0:3 wäre es einfacher gewesen, ein Fazit zu ziehen", hatte Rebbe gesagt, nachdem er sich am Samstag erstmals mit den Mitgliedern der Geschäftsführung ausgetauscht hatte. Am Sonntag wurde erneut getagt - und schließlich der Daumen gesenkt.

Lob von Rebbe gab es für die Mannschaft. "Klar ist, dass das Konstrukt funktioniert. Der Wille ist bei allen da, erfolgreich zu sein", sagte der Nachfolger von Klaus Allofs. Das Ergebnis gegen die Bremer sprach aber wohl gegen den ehemaligen Bremer Spieler.

Wolfsburg mitten im Abstiegskampf

Statt mit Werder einen direkten Konkurrenten auf sechs Punkte zu distanzieren, sind die Hanseaten nun punktgleich. Zudem setzten sich der FC Augsburg und der FSV Mainz 05 am Samstag mit ihren jeweiligen Erfolgen wieder deutlich ab. Nur die HSV-Klatsche bei den Bayern passte den Wolfsburgern ins Konzept.

Es droht mehr denn je der Abstieg, weshalb sich die Macher in der VW-Stadt nun für den erneuten Wechsel auf der Trainerbank entschieden. Ismaël hatte zuvor Dieter Hecking abgelöst, der inzwischen in Mönchengladbach erfolgreich ist. Doch richtig nach vorne gebracht hat der Ex-Profi das VfL-Team nicht. Rebbes Maßgabe: "Ich halte mich an Fakten und nicht an gefühlte Emotionen."

Dass die Verantwortlichen am Sonntag keinen Nachfolger präsentierten, liegt wohl daran, dass der Trainermarkt derzeit wenig Alternativen bietet. Bruno Labbadia wird bereits seit Monaten in der VW-Stadt gehandelt, doch richtig überzeugt sind die Bosse vom früheren HSV-Coach offenbar nicht. Die VfL-Verantwortlichen wollen lieber einen Strategen auf der Bank, der die Mannschaft auch mittel- und langfristig entwickelt. Labbadia wird eher die Rolle des Feuerwehrmannes zugetraut.