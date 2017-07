Noch immer spielen Millionen Ein Jahr "Pokémon Go": Was ist übrig vom Mega-Hype 2016?

Es ist zwar nicht bekannt wie viele Menschen derzeit genau "Pokémon Go" spielen, aber im vergangenen April waren es monatlich immer noch über 65 Millionen, wie damals aus einem "Forbes"-Artikel hervorging. 750 Millionen Mal wurde das Game laut dem Entwickler bis heute weltweit heruntergeladen. Kein Wunder also, dass das Spiel auch nach einem Jahr immer noch so hoch in unterschiedlichen Ranglisten zu finden ist. Vergleichbar mit der Manie vor zwölf Monaten ist das alles aber natürlich nicht mehr.

Neues Pikachu zum Geburtstag?

Viele spielen heute nur noch alle paar Wochen oder sind ganz aus "Pokémon Go" verschwunden. Die App besitzt aber eine äußerst treue Fangemeinde. Da wäre zum Beispiel der 41-jährige Thorsten Bauer, der laut "Bild" in 332 Tagen die aktuellen 233 Monster gefangen und dabei rund 2.200 Kilometer zurückgelegt hat. "Ich konnte diesen Hype zunächst nicht verstehen. Deshalb habe ich mir das Spiel runtergeladen. Ich wollte wissen, warum es die Leute so fesselt", erzählt er dem Blatt. Die genaue Antwort darauf bleibt er schuldig, erwischt hat ihn das Fieber aber ganz offensichtlich trotzdem - und es mache ihm einfach Spaß. Bauers Schätzungen zufolge gebe es alleine in Deutschland rund 1.000 Spieler, die so wie er alle Monster gefangen haben.

Schon bald werden Bauer und die anderen Spieler wieder etwas zu tun bekommen. Denn zum Jubiläum will Niantic mehrere Events starten - darunter das erste offizielle "Pokémon Go"-Event in der realen Welt, das "Pokémon Go Fest" am 22. Juli in Chicago. Pünktlich zum Geburtstag soll es vermutlich auch ein ganz besonderes neues Mini-Monster geben. Die Website "Slashgear" berichtet, dass das beliebte Pikachu schon bald in einer besonders seltenen "Shiny"-Variante auffindbar sein soll...