Neuhausen - Ein 26-Jähriger Münchner wurde von einem Unbekannten angefallen und ausgeraubt. Gegen 5 Uhr in der Früh stieg er am U-Bahnhof Maillingerstraße aus. Auf seinem Nachhauseweg von der Station verfolgte ihn ein Mann. In der Blutenburgstraße holte der Täter auf und schlug mehrfach auf den Kopf seines Opfers ein, bis es zu Boden ging.