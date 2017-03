Noch heute eine technische Meisterleistung Nach 76 Erdumrundungen: das Aus für die alte Zugspitzseilbahn

Familie mit Hindernissen, ... Alles für den Fernsehabend: TV-Tipps am Mittwoch

In "Familie mit Hindernissen" (Das Erste) verzweifelt eine Frau an ihrer Patchwork-Familie. Mario Barth deckt neue Fälle von Steuergeldverschwendung auf (RTL). Später flieht Josh Brolin in "No Country for Old Men" (kabel eins) vor einem Profikiller durch die texanische Wüste.