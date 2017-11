Das geben Münchner aus Weihnachtsgeschäft: Händler erwarten Rekordumsätze

München - In genau einem Monat ist Weihnachten. Für den Handel hat das Geschäft schon Anfang November begonnen, doch die richtig starken Wochen stehen jetzt bevor. Denn an den Samstagen im Advent wird am kräftigsten eingekauft. Übrigens: Nach einer Studie der FOM Hochschule stimmt das Klischee – Frauen planen eher voraus und kaufen früher ein, Männer eher wenn der Heilige Abend schon sehr nah gerückt ist. An dieser Stelle also eine Warnung an alle, die nicht am Ende an der Tankstelle stehen wollen: "Am Sonntag, den 24. ist alles dicht, die Geschäfte bleiben zu", macht Bernd Ohlmann, Pressesprecher des Handelverbandes Bayern (HBE) deutlich.