Noch ein Mädchen Adam Levine und Behati Prinsloo: Das zweite Kind ist da

Dass die Familienplanung mit der kleinen Geo abgeschlossen ist, darf bezweifelt werden. "Ich will viele Kinder, ich blühe in Chaos auf", erzählte Levine DeGeneres in ihrer Sendung. Seine Ehefrau scheint diesen Wunsch zu teilen. "Sie war ein Einzelkind, also will sie ungefähr 100 Babys. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das sind wirklich viele Babys", sagte der Frontmann von Maroon 5.