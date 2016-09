New York - Seit einiger Zeit haben die Bayern ein Büro in den USA, genauer gesagt in New York. Die dortige Social-Media-Abteilung zeigte sich heute nicht zum ersten Mal von seiner humorvollen Seite. Während Hollywood wegen der Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie in hellem Aufruhr ist, haben sich die US-Onliner der Bayern dem Thema auf eine etwas andere Art und Weise genähert.