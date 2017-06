Niemand wurde verletzt Jennifer Lawrence: Notlandung nach Triebwerkausfall!

Was für ein Schock für Jennifer Lawrence (26, "Passengers" ): Der Privatjet des Hollywood-Stars musste am Sonntag mit ihr an Bord notlanden! Die Schauspielerin war nach einem Familienbesuch auf dem Rückweg von Louisville im US-Bundesstaat Kentucky nach New York, als in knapp 9.500 Metern Höhe ein Triebwerk ausfiel. Das Flugzeug wurde daraufhin nach Buffalo umgeleitet, wie Entertainment Tonight berichtet. (In der Komödie "Joy" schlüpft Jennifer Lawrence in die Rolle einer aufstrebenden Geschäftsfrau)