"Niemals vergessen" Stars gedenken der Opfer von Orlando vor einem Jahr

Am 12. Juni 2016 ereignete sich in Orlando, Florida, einer der schlimmsten Anschläge in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ein Attentäter erschoss 49 Menschen in dem vorwiegend von Schwulen, Lesben sowie Transgender-Männern und -Frauen besuchten Nachtclub Pulse. Viele engagierte Stars erinnerten sich am gestrigen Jahrestag in den Sozialen Medien an die Opfer.