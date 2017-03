Niemals dasselbe Paar High Heels Jennifer Lopez verrät ihren wichtigsten Schuh-Trick

Jennifer Lopez (47, "Genug - Jeder hat eine Grenze" ) würde nie in denselben Schuhen auf der Bühne performen, die sie zuvor auf dem Red Carpet anhatte. Das sagte sie in einem Interview mit "Footwear News". "Eines meiner Schuhgeheimnisse ist, immer die High Heels zu wechseln", so Lopez. "Die Schuhe, in denen man tanzt, unterscheiden sich generell von denen, die man auf Premieren oder im Privatleben trägt."