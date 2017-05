Plötzlich saß er da Ferdinand Piëch tritt beim Porsche-Aktionärstreff auf

Die Familie griff zu. An wen genau die Piëch-Anteile letztendlich gehen, ist unklar. Das ist insofern wichtig, als die Familienstämme Porsche und Piëch in der Vergangenheit mitunter in einem gewissen Spannungsverhältnis standen. Ferdinand Piëch verkaufte seine Aktien an seinen Bruder Hans Michel, der allerdings reichte einen Teil davon an den Porsche-Zweig der Familie weiter. Klar ist nur, dass der Piëch-Stamm in dem mächtigen Autoclan auch künftig mehr als 25 Prozent an der PSE hält und somit die Sperrminorität hat. Die Balance zwischen den Familienzweigen Porsche und Piëch, das hat Familiensprecher Wolfgang Porsche beteuert, soll erhalten bleiben.

Der Branchenexperte Stefan Bratzel sieht den absehbaren Abgang von Piëch auch als Chance für die Großfamilie, interne Gräben zu überwinden. "Die Zeit ist vorbei, dass die Welt in Porsches und Piëchs aufgeteilt wird", sagt der Professor aus Bergisch Gladbach.

Spätestens 2018 macht Ferdinand Piëch also seinen Aufsichtsratsplatz frei für einen jüngeren Verwandten - damit gewinnt die 4. Generation in dem Autoclan an Bedeutung, also der Urenkel des Firmengründers.

