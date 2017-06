Folgen der Kältewelle Obstbauern rechnen mit höheren Preisen für Kirschen

Bauernvertreter Müller machen die Ernteeinbußen doppelt Sorgen. Zum einen, weil die Lage für viele Obstbauern ohnehin angespannt sei. Zum anderen, weil heimische Landwirte dieses Jahr Marktanteile an ausländische Konkurrenten verlieren könnten. Wenn Handelspartner erstmal umgesattelt und andere Bezugsquellen erschlossen hätten, sei die Rückgewinnung von Marktanteilen schwierig, so Müller.

Neben Baden-Württemberg gibt es noch in anderen deutschen Bundesländern Kirschernten im großen Stil. In Rheinland-Pfalz sehe es ähnlich schlecht aus wie in Baden-Württemberg, sagte Müller. Auch in Bayern - also in der Region Lindau und in Franken - verzeichne man starke Einbußen.

Frost macht Kirschbäumen vor der Blüte wenig aus

In Niedersachsen hingegen sei die Situation besser, weil dort Bäume an den kalten Apriltagen noch nicht voll geblüht hatten - Frost macht Kirschbäumen vor der Blüte wenig aus. Insgesamt dürfte sich laut einer Umfrage der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft unter deutschen Erzeugerorganisationen die Kirsch-Erntemenge in diesem Jahr aber etwa halbieren.

In Teilen Deutschlands läuft die Kirschernte bereits, die letzten Kirschbäume dürften im August abgeerntet sein. 2016 lag die Ernte in Deutschland bei etwa 45 000 Tonnen, davon zwei Drittel Süß- und ein Drittel Sauerkirschen. Circa gleich hoch lag die Menge der Kirsch-Importe.

Lesen Sie auch: Darum verbieten immer mehr Freibäder Smartphones