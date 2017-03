Heldt neuer 96-Sportdirektor Horst Heldt: Stendel am Samstag auf der Bank

Hannover - "Die Frage wird kommen, ob der Trainer am Wochenende noch auf der Bank sitzt. Ich kann sagen: Ja, der sitzt am Samstag auf der Bank", sagte Heldt am Montag bei seiner Vorstellung als Nachfolger des frei gestellten Sportchefs Martin Bader. Der Bundesliga-Absteiger spielt am Samstag gegen den TSV München 1860.