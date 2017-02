"Tut mir unendlich leid" Babyfund in Koffer: Mutter bestreitet Tötungsvorsatz

Hannover - Im Prozess hat die nach dem Fund ihres lebenden Neugeborenen in einem Koffer in Hannover angeklagte Mutter jeden Tötungsvorsatz bestritten. "Ich war mir damals sicher, dass das Leben meines Babys nicht bedroht war", erklärte die 22-Jährige in einer von ihrem Verteidiger verlesenen Erklärung. Sie habe zu keinem Zeitpunkt in Kauf genommen, dass ihre Tochter sterben oder ihr etwas passieren könne. Sie habe in dem in ihrer Wohnung gefundenen Koffer für ausreichend Wärme und Belüftung gesorgt. "Es tut mir unendlich leid, wie ich mich anlässlich der Geburt meiner Tochter verhalten habe", ließ die Frau erklären.