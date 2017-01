Schlechte Sicht wegen Nebel Frachter prallt gegen Brücke - Schiffsführer tot

Das Frachtschiff blieb in der Nacht zum Dienstag an der Brücke bei Surwold hängen. Der 60 Jahre alte Schiffsführer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Einem weiteren Besatzungsmitglied gelang es, das schwer beschädigte Schiff in einen mehr als zwei Kilometer entfernten Hafen zu steuern.