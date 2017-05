Zweitgrößte Entschärfung bundesweit Bombenentschärfung in Hannover betrifft 50.000 Anwohner

Die Evakuierung in Hannover ist keine Seltenheit. Bundesweit werden auch 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs weiterhin Blindgänger gefunden. Wegen der bundesweit bislang größten Entschärfungsaktion am ersten Weihnachtstag vergangenen Jahres in Augsburg mussten 54.000 Menschen aus ihren Wohnungen. Gleich über Wochen müssen derzeit im Münchner Stadtteil Freimann Anwohner tagsüber ihre Häuser verlassen, damit Experten ein Munitionsdepot mit zehn Tonnen Sprengstoff unschädlich machen können. Für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte in Hamburg Ende Januar die Entschärfung eines 1.000-Kilo-Blindgängers, den Taucher im Hafen entdeckt hatten.

Die wahrscheinlich größte Routine bei Blindgängern hat Oranienburg. Seit der Wende gab es knapp 200 Bombenentschärfungen in der Stadt nördlich von Berlin, die wegen zahlreicher Rüstungsbetriebe und chemischer Industrie ein Angriffsziel war. Ein Kraftakt wie in Augsburg und Hannover war 2011 die Entschärfung einer 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe in Koblenz, 45.000 Menschen mussten aus ihren Wohnungen.

