845 Millionen Euro zu wenig Fusion der Fahrradbauer geplatzt

Der deutlich kleinere Konkurrent Pon wollte gerade durch die Fusion wachsen, um im globalen Wettbewerb der Radhersteller bestehen zu können. In diesem Jahr will der Konzern mit rund 800.000 verkauften Fahrrädern einen Umsatz von 700 Millionen Euro erzielen. Er ist mit 13.000 Mitarbeitern in 32 Ländern an vielen Radherstellern beteiligt, so auch an "Derby Cycle" aus dem niedersächsischen Cloppenburg. Die Firma ist für Marken wie Kalkhoff, Raleigh und Focus bekannt. Zum Portfolio von Pon gehört auch die kanadische Rennrad-Marke Cervélo.