Niederlage in Gladbach Auf Reserve: Schon neun Bayern-Spieler verletzt

Friedl und Wriedt für James und Bernat

Der FC Bayern kommt aktuell auf dem Zahnfleisch daher, ist personell am Limit. Sieben Reha-Patienten waren in München geblieben (Neuer, Ribéry, Müller, Thiago, Robben, Alaba, Rafinha).



Mit Blick auf die kritische Personalsituation klagte Heynckes: "Irgendwann kann man nicht mehr nachlegen, das ist dann schon ein Problem." James und Bernat wurden am Samstag durch Marco Friedl und Kwasi Okyere Wriedt ersetzt, die bisher je einen Profi-Einsatz hatten. Beide machten ihre Sache bei ihrer Bundesliga-Premiere gut. Der 19-jährige Österreicher Friedl erlebt aufregende Tage, hatte er doch erst am Mittwoch beim 2:1 in Anderlecht in der Champions League sein Profi-Debüt geben dürfen - als Linksverteidiger, als dritte Wahl hinter Landsmann David Alaba und Bernat (Im Porträt: das ist Marco Friedl).



Und Wriedt, Spitzname "Otschi", im August für 450 000 Euro Ablöse vom Drittligisten VfL Osnabrück nach München geholt, hätte in der Nachspielzeit beinahe das 2:2 erzielt. Seit Heynckes' Rückkehr gehört der 23-jährige Stürmer häufig zum Profikader. Der ghanaische Jugendnationalspieler, geboren in Hamburg, ist aktuell Mittelstürmer Nummer zwei - bis der Wintertransfer von Sandro Wagner fixiert ist.