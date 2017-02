Niederlage gegen Portland Nowitzki und Dallas mit Pech in der Schlussphase

KO in der letzten Spielsekunde

Lange sah es so aus, als würde Nowitzki zum Helden des Abends werden. Der 38-Jährige brachte sein Team in der Schlussphase zunächst per Dreier mit 108:107 in Front, doch Portland konterte. Vier Sekunden vor Schluss war es erneut der gebürtige Würzburger, der mit einem Dreier für die Führung sorgte. Doch C.J. McCollum brach zum Korb durch und drehte die Partie in der Schlusssekunde zu Gunsten von Portland.