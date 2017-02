Mit 1:2 (1:2) verlor der TSV 1860 am Freitagabend seinen ersten Auswärts-Auftritt der Rückrunde bei Arminia Bielefeld. Der Löwen-Lustkiller. Klos sorgte per Doppelpack (11., 38.) quasi im Alleingang für den Heimdreier des vormaligen Vorletzten, Gytkjaers Ausgleich (13.) war zu wenig. Damit erlitt der neue Cheftrainer Vitor Pereira nach dem 2:1-Heimsieg zum Rückrundenauftakt gegen Fürth seine Premieren-Pleite, die sechste der Sechzger in Folge auf fremdem Platz! Nix mit der Überholspur aus dem Keller.