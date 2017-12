Niederlage für Bamberg EuroCup: Bayern wahren weiße Weste

Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague eine knappe Niederlage bei Žalgiris Kaunas hinnehmen müssen. Der deutsche Serienmeister verlor am Dienstagabend gegen den 29-maligen litauischen Champion mit 84:88 (49:50) und bleibt Tabellen-Zehnter in der europäischen Königsklasse.