Traditionell lassen König Willem-Alexander (49), Königin Máxima (45) und die drei gemeinsamen Töchter Catharina-Amalia, Alexia, Ariane die Presse an ihrem Winterurlaub in Lech teilhaben. Die fünf toben in Schnee und genießen den Start der Ferien. Seit 1959 verbringen die Oranjes jedes Jahr rund zwei Wochen im Skigebiet.