Niederbayern Glatteis, arbeitsfrei: Daraufhin ein Saufgelage im Auto

Improvisieren muss gelernt sein. Dachten sich wohl auch zwei Arbeitskollegen am Dienstag in Geiselhöring (Kreis Straubing-Bogen). Weil beide wegen der Glatteisgefahr nicht zur Arbeit mussten, veranstalteten sie kurzerhand ein Trinkgelage im Auto, das es in sich hatte.



Straubing - Den ganzen Vormittag über becherten die beiden 27 und 38 Jahre alten Arbeitskollegen direkt am Bahnhofsparkplatz in dem Auto des jüngeren Mannes. Und das bis zum Exzess. Gegen Mittag hatten beide laut Polizei jeweils über zwei Promille Alkohol intus. Das sollte nicht ohne Folgen bleiben. Denn als der 27-Jährige gegen Mittag sein Auto kurz für eine Pinkelpause verließ, fand er sich kurz darauf ausgesperrt in der klirrenden Kälte wieder.