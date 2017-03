Nicole Gohlke Bundestag 2018: Linkspartei nominiert Münchnerin

München – Die Münchnerin Nicole Gohlke (41) wird 2018 wohl erneut in den Bundestag einziehen. Am Wochenende wurde Gohlke von ihrer Partei auf Platz 2 der Landesliste gewählt. "Unsere große Herausforderung ist es, gegen den Rechtsruck anzukämpfen und zugleich die soziale Frage in den Mittelpunkt zu stellen", sagte sie der AZ. Gerade in München sei das "Auseinanderklaffen" besonders spürbar. Aktuell hat die Linke vier bayerische Abgeordnete. Auf Platz 1 nominierte sie Klaus Ernst, der 2004 die WASG mitgegründet hatte.