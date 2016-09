Auch Formel-1-Star Lewis Hamilton ließ es sich nicht nehmen, seine Andacht via sozialem Netzwerk auszudrücken. "Eines der vielen Dinge, die ich an New York liebe, ist die Belastbarkeit der Menschen", so Hamilton. "In Gedanken an die Opfer und ihre Lieben. Möge Gott euch und diese unglaubliche Stadt segnen."

Das tschechische Model Karolina Kurkova hielt ihren Instagram-Post schlicht und postete ein schwarz-weißes Foto der Gedenkstätte - dazu schrieb sie: "Gegangen, aber nicht vergessen." Skirennläuferin Lindsay Vonn hielt sich ähnlich kurz und schrieb auf Instagram: "Heute vor 15 Jahren. Liebe und Andacht für alle Opfer und Familien von 9/11. Stoppt den Hass und liebt euch." Dazu teilte sie ein Foto von New York, auf dem an der Stelle der Türme zwei blaue Lichtstreifen in den Himmel ragen.

Ein ähnliches Foto postete auch Naomi Campbell und klärte mit einem Hashtag auf, dass es sich bei dem blauen Licht um das Lichtdenkmal "Tribute in Light" handelt. Sarah Jessica Parker postete ein Foto der damaligen Ausgabe der Zeitschrift "The New Yorker" und kommentierte: "An alle Familien. An meine Freunde in New York. An alle an diesem Tag. Ich erinnere mich zurück und trauere mit euch."

Einen ausführlicheren Gedenk-Post schrieb hingegen Kim Kardashian: "Ich erinnere mich, dass mich heute vor 15 Jahren mein Dad mit einem Anruf aufweckte, um mir zu sagen, ich solle heute nicht ins Büro kommen und mir erzählte, was in New York passiert war. Wir hatten ein Familientreffen bei meiner Mutter und haben gebetet. Das Leben ist so kostbar und ich bete für alle, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen waren. #NeverForget911"

Und die Schauspielerin Jena Malone gedachte dem schicksalshaften Tag mit dem Gedicht "Wild Geese" der Autorin Mary Oliver. "Ein wunderschönes Gedicht für euch an diesem Tag des Gedenkens", schrieb sie dazu.