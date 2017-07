Menschen in Nizza trauern

Szenenwechsel: In Nizza legen derweil Menschen Plaketten in Blau, Weiß und Rot auf die Strandpromenade, wo der weiße 19-Tonner vor einem Jahr ein Blutbad anrichtete. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie sich langsam der Nationalspruch "Liberté, Égalité, Fraternité abzeichnet – "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Blumenhändler verteilten auf der Strandpromenade weiße Rosen zum Gedenken an die Opfer. "Ich weiß, dass viele Leute es brauchen, dass Nizza an diesem Tag nach vorn gestellt wird", sagt die Vorsitzende des Opferverbands "Promenade des Anges" ("Promenade der Engel"), Emilie Petitjean. "Doch psychologisch wird das für viele schwer sein."

Trump fiel durch Sexismus auf

Trump und seine Frau Melania (47) reisten bereits einen Tag vorher an. Bei dem Treffen mit Präsident Emmanuel Macron (39) im Élysée-Palast kommentierte er das Aussehen der französischen First Lady - ungebeten. Dafür erntete er spöttische bis entsetzte Reaktionen im Netz. Er sagte: "Sie haben sich so gut gehalten." Dabei lassen sich seine Blickrichtung und Bewegungen so deuten, dass er mit beiden Händen die Form ihrer Hüften beschreibt, eindeutig ist die Geste aber nicht. Wörtlich sagte Trump "You’re in such good shape", was sich auch mit "Sie haben so eine tolle Figur" oder "Sie sind so gut in Form" übersetzen ließe. Der Kontext und die Stimme Trumps ließen aber darauf schließen, dass er sich mit seinem Kommentar auf das Alter von Brigitte Macron (64) bezog.

Anschließend drehte sich Trump zu Emmanuel Macron um und bekräftigte noch einmal von Mann zu Mann: "Sie ist in toller körperlicher Verfassung." Und wieder an Brigitte Macron gewandt: "Wunderschön." Brigitte Macrons Mimik war nicht zu erkennen, da sie mit dem Rücken zur Kamera neben Trumps Frau Melania (47) stand. Im Netz blieben Trumps Worte nicht lange unkommentiert. Während einige Nutzer ihm empfahlen, das mit den Komplimenten lieber nochmal zu üben und die Szene als "Inbegriff der Fremdscham" bezeichneten, wollten andere kein Problem darin erkennen: Schließlich habe doch bloß ein Mann einer Frau ein harmloses Kompliment zu ihrem Aussehen gemacht.

Während des französischen Präsidentschaftswahlkampfs war der große Altersunterschied zwischen Emmanuel und Brigitte Macron immer wieder thematisiert worden.

