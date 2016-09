20:15 Uhr, RTL II: The Quest - Der Fluch des Judaskelch, Abenteuer

Flynn Carsen (Noah Wyle) arbeitet als Bibliothekar für die geheimen Archive der Metropolitan Library, bei der er in aller Welt historische Artefakte sammelt. Eines Nachts erscheint ihm eine schöne Frau aus New Orleans im Traum, worauf er beschließt, seinen Urlaub dort zu verbringen. Vor Ort trifft er tatsächlich auf Simone (Stana Katic), die in einem Nachtclub als Sängerin arbeitet. Sie gesteht ihm, dass sie ihn gerufen habe, weil sie seine Hilfe benötigt. In den fernen Karpaten haben nämlich russische Agenten das Grab von Graf Dracula geöffnet. Mit Hilfe eines uralten, mächtigen Artefakts, dem Judaskelch, wollen sie Graf Dracula wieder zum Leben erwecken und so die Weltherrschaft an sich reißen.

20:15 Uhr, RTL: Dance Dance Dance, Tanzshow

Bei "Dance Dance Dance" wird den Stars alles abverlangt. Doch ob der schweißtreibende Einsatz der Prominenten am Ende auch belohnt wird? Top oder Flop - darüber entscheidet allein die dreiköpfige Jury: Sophia Thomalla, Schauspielerin, Moderatorin und "Let's Dance"-Gewinnerin 2010, Sänger und Musikproduzent DJ BoBo und der "Dance Captain" von Helene Fischer, Cale Kalay, bewerten die Leistungen der Stars und bestimmen, welche Teams in die nächste Show tanzen.

20:15 Uhr, ProSieben: Star Wars: Angriff der Klonkrieger, Sci-Fi-Saga

Unruhige Zeiten in der Sternen-Republik: Als Senatorin Padmé Amidala (Natalie Portman) in Coruscant nur knapp ein Attentat überlebt, werden Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) und sein Schüler Anakin Skywalker (Hayden Christensen) zu Hilfe gerufen. Auf dem Planeten Kamino entdeckt der Jedi-Meister eine gewaltige Armee geklonter Soldaten - noch ahnt er nichts von dem perfiden Plan des abtrünnigen Jedis Graf Dooku (Christopher Lee). Anakin soll indes Amidala beschützen. Die beiden verlieben sich, doch die dunkle Macht greift nach dem jungen Skywalker.