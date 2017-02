Nichts dran an Dschungel-Affäre Sarah Joelle Jahnel dementiert Flirt-Gerüchte um Marc Terenzi

Es bahnt sich also kein Dschungel-Pärchen an: Sarah Joelle Jahnel (27) dementierte nun die kursierenden Gerüchte um ein Techtelmechtel mit Dschungelkönig Marc Terenzi (38, "Don't Recognize You" ) in einem kurzen Statement. Der "Bild"-Zeitung sagte die 27-Jährige klipp und klar: "Wir sind nur gute Freunde. Marc ist wie ein großer Bruder für mich."