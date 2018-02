Im Pokal-Wettbewerb ist das Viertelfinale die erste Runde, in der der Video-Assistent zum Einsatz kommt. Für die anderen drei Partien in Leverkusen, Schalke und Frankfurt sitzt er jeweils in Köln.

Auch in den beiden Halbfinals am 17. und 18. April sowie im Endspiel am 19. Mai in Berlin wird er zum Einsatz kommen. Video-Assistent am Dienstag in Paderborn ist der auch in der Bundesliga eingesetzte Frank Willenborg aus Osnabrück. Das Spiel wird geleitet von Markus Schmidt (Stuttgart).

