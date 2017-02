Nicht so gerne unter Leuten Goldie Hawn empfindet sich als Familienmensch

Sie ist eine absolute Grande Dame aus Hollywood, und ihr Name derzeit aufgrund ihres Auftritts beim Wiener Opernball wieder in aller Munde: Oscar-Preisträgerin Goldie Hawn (71, "Die Kaktusblüte" ). In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" gab die Lebensgefährtin von Kurt Russell (65, "The Hateful 8" ) auch einen kleinen privaten Einblick. Sie selbst sieht sich nämlich als absoluten Familienmensch: "Ich gehe nicht so gerne unter Leute, ob sie es glauben oder nicht."