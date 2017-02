"Is mir egal"-Sänger ist tot Von U-Bahn überrollt: Kazim Akboga gestorben

Was für ein tragischer Tod und ein herber Verlust für seine Familie und YouTube-Gemeinde. Kazim Akboga ist in der vergangenen Woche in Berlin gestorben - er wurde von einer U-Bahn überfahren. Schon längere Zeit war wegen psychischer Probleme in Behandlung.