Nicht nur ein Style-Vorbild Zara Larsson macht Mode für H&M

Popsängerin Zara Larsson (19, "So Good" ) hat mit der Modekette H&M gemeinsam eine Kollektion kreiert, die ab dem 18. März online und in ausgewählten Stores erhältlich sein wird. "Die Kleidung wird verspielt, jung, emanzipiert und auch ein bisschen glamourös", sagte die blonde Sängerin in einem Interview auf der Website von H&M. Die Kooperation mit dem Modehaus bringt Larsson einen weiteren Vorteil: Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "So Good" am 17. März, kann man auf der H&M Website die CD gleich vorbestellen.