Nicht in Schule angekommen Vermisst: Wo ist Lara Erhard (16)?

Um acht Uhr hätte sie eigentlich in ihrer Schule, einer Realschule in Laim ankommen sollen. Dort tauchte sie aber nicht auf. Am gleichen Tag schickte Lara gegen 15.45 Uhr aus einer öffentlichen Telefonzelle in Ulm eine SMS an eine 16-jährige Internet-Freundin in Sindelfingen/Baden-Württemberg. Sie teilte ihr mit, dass es ihr gut gehe und dass sie unterwegs sei.