Nicht in New York Siemens bringt Medizintechnik in Frankfurt an die Börse

München - Siemens will seine Medizintechnik-Sparte in Frankfurt an die Börse bringen und nicht in den New York. Betriebsrat und IG Metall reagierten erleichtert. Der Aufsichtsrat beschloss am Mittwoch, den Börsengang für die erste Jahreshälfte 2018 in Frankfurt vorzubereiten. Dafür werde die Siemens Healthineers AG gegründet.