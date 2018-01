"Nicht in Krise schlittern" Laschet dringt auf Einigung zwischen Union und SPD

Köln - Eine Einigung mit der SPD sei immens wichtig - "da steht jetzt manches auf dem Spiel", sagte der CDU-Politiker am frühen Donnerstagabend beim Neujahresempfang der IHK Köln. Deutschland dürfe nicht in eine Krise schlittern, weil keine Regierung gefunden werde und dann viel Zeit vergehe bis zu einer Neuwahl. "Jeder muss jede Anstrengung nutzen, dass man heute zu Kompromissen kommt und eine stabile Regierung in Deutschland möglichst schnell ins Amt kommt."