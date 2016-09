Erwartungen werden schneller enttäuscht

Julia Brines, eine der Forscherinnen, die an der Studie arbeiteten, gibt außerdem zu bedenken, dass viele Menschen ihren Urlaub mit "hohen Erwartungen" entgegensehen, die wiederum schneller enttäuscht werden können. Verbringt man plötzlich viel mehr Zeit mit dem/r Partner/in, als man es aus dem Alltag gewöhnt ist, steigt zusätzlich das Konfliktpotenzial, vor allem wenn man auf einmal wieder an die nervigen Gewohnheiten des/r Lebensgefährten/in erinnert wird.

Wie man selbst im Anschluss an den Urlaub mit dem/r Partner/in einem Liebes-Aus aus dem Weg gehen kann? Kommunikation ist das A und O jeder Beziehung, ein klärendes Gespräch kann oft viel Frust abbauen und Trennungsgedanken den Garaus machen. Drehen sich Streitigkeiten direkt um die gemeinsame Auszeit, dann ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass jeder seine eigenen Ansprüche hat. Während der eine auf Abenteuer steht, möchte der andere vielleicht lieber am Strand entspannen. Das Zauberwort lautet hier: Kompromissbereitschaft. Eine Lösung, die jedem gefällt, lässt sich auch in Sachen Urlaub leicht finden.