Nicht im Pflegeheim Priscilla Presley: Die Enkeltöchter sind in ihrer Obhut

Denn stattdessen habe sie ihre beiden Enkelinnen bei sich aufgenommen. "Es herrscht eine Menge Verwirrung, Aufregung und Besorgnis im Gerede, das im Umlauf ist. Lasst mich das beruhigen. Die Mädchen waren nicht in einem Pflegeheim und werden es auch nie sein. Die Mädchen sind bei mir und werden es auch sein, bis das alles geklärt ist", heißt es in dem Statement. Dazu postete Priscilla Presley ein Beweisfoto, auf dem Harper und Finley in ihrem Pool planschen.