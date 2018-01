Nicht ihr erster Auftritt in der Sitcom "Will & Grace": Jennifer Lopez übernimmt gleich zwei Gastrollen

Doppelte J.Lo

Jennifer Lopez wird bei "Will & Grace" einmal sich selbst spielen bzw. eine Version ihrer selbst und als Detective Harlee Santos auftreten, ihre Figur aus der NBC-Serie "Shades of Blue". Es ist nicht ihr erstes Engagement in der wiederbelebten Show. Bereits in zwei früheren Episoden der Sitcom hatte J.Lo Gastauftritte. Damals sang sie in einer Folge bei der Hochzeit von Karen (Megan Mullally) und Lyle (John Cleese). Ein weiteres Mal war sie zu sehen, als sie Werbung für eines ihrer Parfüms machte.