Nicht die erste Fake-News über sie Irrtümlich für tot erklärt: Jetzt spricht Aretha Franklin Klartext

"#RipArethaFranklin" - dieses Hashtag verbreitete sich am Dienstagmorgen wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken. Doch an der Todesmeldung war schlichtweg nichts dran. In einem Statement an "Us Weekly" teilte Aretha Franklin (75, "A Brand New Me") wenig später mit, dass es ihr "im Allgemeinen" gut gehe. Sie habe jedoch aufgrund von Medikamenten-Nebenwirkungen viel Gewicht verloren.