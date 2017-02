NHL-Eishockey Greiss gewinnt erstes deutsches Torhüter-Duell

New York - Thomas Greiss hat mit den New York Islanders das erste deutsche Torhüter-Duell mit Philipp Grubauer und den Washington Capitals in der NHL für sich entschieden. Durch das 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) am Dienstag (Ortszeit) gegen das punktbeste Team in Nordamerika rücken die Islanders um Greiss und den erneut starken Verteidiger Dennis Seidenberg in der Metropolitan Division immer näher an die Playoff-Plätze heran. Drei Zähler beträgt der Rückstand zu den begehrten Rängen.