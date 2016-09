Im ersten Spiel im L.A. Memorial Coliseum seit 1994 besiegten die Kalifornier in der US-Football-Profiliga die favorisierten Seattle Seahawks um Quarterback Russell Wilson mit 9:3. Nach der Niederlage bei den San Francisco 49ers in der Vorwoche war es der erste Rams-Erfolg seit dem Umzug von St. Louis in die alte Heimat.