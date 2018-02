+++ Sonder-Löwenzug nach Nürnberg +++

Mittwoch, 21. Februar, 13 Uhr: Die Deutsche Bahn setzt für das Spiel in Nürnberg einen Sonderzug ein. Die Besonderheit: Der Zug hält direkt in Nürnberg am Bahnhof Frankenstadion, nur wenige Fußschritte vom Ort der Spiels entfernt. Der Zug fährt direkt, ohne Zwischenhalt. Abfahrt ist am Samstag, 24. Februar um 09:21 Uhr in München Hauptbahnhof (Gleis 18). Der Zug fährt ohne Zwischenhalt bis Nürnberg Frankenstadion. Ankunft 11:30 Uhr (Spielbeginn 13 Uhr). Rückfahrt ist nach dem Spiel um 15:32 Uhr ab Frankenstadion, Ankunft München Hbf 17:25 Uhr.

+++ Torwart-Duell: Hiller oder Bonmann?+++

Mittwoch, 21. Februar, 10:30 Uhr: Der TSV 1860 wird nach zwei Einheiten am Dienstag heute um 11 Uhr trainieren. Dabei weiter im Fokus, neben Daniel Bierofkas Flügelflitzer-Fragen: das ungemein spannende Torhüter-Duell zwischen Marco Hiller und Hendrik Bonmann. Trainer Bierofka ("Es wird eine brutale Entscheidung") und Sportchef Günther Gorenzel ("Wir haben zwei EInser-Keeper") haben sich am Montag zusammengesetzt, um die knifflige T-Frage zu diskutieren und sich auf einen Schlussmann festzulegen. Die beiden Protagonisten wurden davon aber zunächst nicht informiert.

Hiller, der gestern seinen 21. Geburtstag feierte und vor Maximilian Engls Abgang gar nicht als Nummer Eins vorgesehen war, hat in der Hinrunde eine durchweg positive Entwicklung genommen, verdiente sich das Prädikat "Weltklasse auf der Linie" (Zitat Bierofka) und hat sich auch in der Winter-Vorbereitung in einer guten Verfassung gezeigt. Bonmann (24) gilt indes als erfahrener, kann im Dirigieren seiner Vorderleute punkten und zählt eigenen Angaben zufolge das Herauslaufen zu seinen Stärken.

+++ Diese Löwen-Spiele laufen im TV +++

Mittwoch, 21. Februar, 10 Uhr: Bedenkt man die quälend lange Auszeit in der zweieinhalb Monate andauernden Winterpause der Regionalliga Bayern, bedenkt man die sportliche Bedeutung und das enorme Zuschauer-Interesse, dann ist es kaum nachvollziehbar, dass die Auftaktpartie des TSV 1860 beim 1. FC Nürnberg II weder im Fernsehen, noch per Live-Stream übertragen wird. Zum Vergleich: Am 10. März läuft bei Sport1 das Duell SpVgg Oberfranken Bayreuth - VfB Eichstätt - wohl nicht jeder Sechzger-Anhänger wird das verstehen können.

"Natürlich steht dabei der TSV 1860 München als einer der großen Traditionsvereine Deutschlands besonders im Fokus. Es ist aber gut und wichtig, dass auch weitere bayerische Klubs deutschlandweit zu sehen sein werden, weil die Regionalliga Bayern in ihrer ganzen Vielfalt abgebildet werden soll", betont BFV-Präsident Rainer Koch. Welche Partien der Giesinger übertragen werden, finden Sie hier.

Dienstag, 20. Februar, 17 Uhr. Wahnsinn! Der TSV 1860 hat die 12.000er-Marke geknackt. Das bestätigten die Giesinger am Dienstagnachmittag auf Anfrage. Die "Löwen-Invasion" wird gewaltig - und hoffentlich friedlich. Beeindruckend ist diese Zahl an Auswärtsfans allemal.

+++ TSV 1860 nicht im Fernsehen +++

Dienstag, 20. Februar, 14 Uhr. Keine Ambitionen: Der 1. FC Nürnberg bestätigte, dass der Club mit seiner Zweitvertretung nicht aus der Regionalliga Bayern in die Dritte Liga aufsteigen möchte - ganz im Gegensatz zu den Löwen freilich.

"Wir haben für unsere U21 keine Lizenz für die Dritte Liga beantragt, da wir der Ansicht sind, dass die Regionalliga Bayern die richtige Liga für unser aktuelles Ausbildungskonzept ist", erklärte Nürnbergs Pressesprecher Daniell Westgate der AZ.

Dienstag, 20. Februar, 12 Uhr. Weder das Bayerische Fernsehen, noch der Sender Sport1 werden das Regionalliga-Topspiel übertragen. Und: Es wird auch keine Livestreams zur Partie geben. "Es war kurzfristig ein eventueller Stream in der Diskussion, weil es lose Anfragen von Partnern gegeben hat, die am Ende aber nicht weiter konkretisiert wurden", erklärte der Bayerische Fußball Verband auf Anfrage. Das Spiel können Sie am Samstag freilich im Liveticker der AZ verfolgen!

+++ Daniel Bierofka: Reisen Freitag an +++

Dienstag, 20. Februar, 11.30 Uhr. "Wir werden schon am Freitag anreisen", erklärte Chefcoach Bierofka: "Es ist ja das erste Spiel der Rückrunde. Das ist auch ein Zeichen an die Mannschaft und Nürnberg, wie ernst wir dieses Spiel nehmen - wir nehmen es sehr ernst."

Montag, 19. Februar, 21.30 Uhr. Michael Görlitz wird ziemlich sicher am Samstag noch nicht spielen können. "Ich bin froh, dass er das Training komplett durchziehen konnte", erklärte Löwen-Trainer Daniel Bierofka nach der Einheit am Montag: "Das schaut schon ganz gut aus." Für einen Einsatz des Neuzugangs an diesem Samstag im Max-Morlock-Stadion sei es aber wohl zu früh, erklärte der 39-Jährige weiter: "Dass wir ihn schon in den Kader nehmen, ist unwahrscheinlich."

Lesen Sie auch: Löwe Noel Niemann: Vom Niemand zur Sturm-Hoffnung