News der aktuellen Kalenderwoche Das wöchentliche München-Quiz - wie gut sind Sie informiert?

Rohde, Karven, Milberg & Schörghuber Promis in Oldtimern: Arabella Classics-Rallye beginnt!

Alte Autos und prominente Fahrer: Am Freitag beginnt die Oldtimer-Rallye Arabella Classics Route 2017. Die Startflagge für die zweitägige Veranstaltung senkt sich um 9 Uhr an der BMW Welt in München.