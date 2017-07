Neuzugang Rodríguez Carlo bekommt seinen Wunschspieler: James oder nix!

"Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten", erklärte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in einer Mitteilung. "Die Verpflichtung von James Rodríguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten." 2014/15 war das, James erzielte in seiner ersten Saison bei den "Königlichen" 17 Tore und bereitete 18 Treffer vor.