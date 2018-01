Kaum war der Wechsel fix, legte der Pole eine seiner seltenen Wettkampfpausen ein. Normalerweise will er immer und überall spielen. Ohne ihm nun etwas unterstellen zu wollen, aber der Gedanke, dass er angesichts von elf Punkten Vorsprung in der Liga und den bevorstehenden Partien in der Champions League und bei der WM in Russland eine Art Schongang einlegt, ist sicher nicht abwegig.

Sandro Wagner hatte mit einem Platz in der Startelf geliebäugelt ("Ich bin nicht sauer"), aber die Rechnung ohne Jupp Heynckes gemacht. Der weiß auch, dass Müller kein klassischer Neuner ist und lieber ein paar Meter weiter hinten spielt. Aber ein Bayern-Coach muss auch die Großwetterlage im Klub im Blick haben, alle Stars bei Laune halten, gerade wenn die Saison allmählich in die heiße Phase geht und auch noch eine WM auf dem Plan steht.

Da kommt zum Rückrundenstart ein schlecht gelaunter Mannschaftskapitän auf der Ersatzbank nicht so gut. Auch der in der Hinrunde so starke Kingsley Coman musste erst mal eine Stunde lang draußen bleiben, damit auch 2:0-Torschütze Franck Ribéry und Arjen Robben mit dem wohligen Gefühl der Unverzichtbarkeit in die zweite Saisonhälfte starten konnten.

In der 78. Minute war es dann so weit: Bayern-Comeback von Sandro Wagner nach knapp zehn Jahren in der Fußball-Diaspora. Die Freude darüber drang dem 30-jährigen gebürtigen Münchner nach dem Schlusspfiff regelrecht aus jeder Pore: "Ich bin wieder zuhause, bei einem der besten Klubs der Welt, auch wenn es eine Zeitlang nicht so aussah. Das war immer mein Ziel. Ich spiele bei Bayern, bin Nationalspieler: Ich hab' ein ziemlich gutes Leben momentan."