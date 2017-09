Neuzugang im Interview Cunningham: "Mein Ziel ist es, in die NBA zurückzukehren"

Sie haben einen Einjahresvertrag beim FC Bayern. Wünschen Sie sich nicht mehr Sicherheit in Ihrer Karriere?

Meine vergangenen Verträge in der NBA waren meistens für die gesamte Saison garantiert, und dann wurde ich getradet. Dieser Vertrag beim FC Bayern ist super: Er läuft über die gesamte Saison, ich muss mir keine Sorgen machen und kann mich voll auf das Basketballspielen konzentrieren. Mein Ziel ist es aber, einen langfristigen Vertrag zu bekommen.

Was ist der größte Unterschied im Training in der NBA und hier in Deutschland?

Es gibt keinen großen Unterschied, das Trainerteam hier ist großartig. Es geht überall darum, hart zu arbeiten, sich gut vorzubereiten. Für mich ist es wichtig, zuzuhören.

Sie haben mit Dirk Nowitzki und Dennis Schröder in einem Team gespielt. Haben Sie mit den beiden über Deutschland gesprochen?

Leider nicht. Dirk ist ein Superstar. Jeder liebt Dirk, er ist ein cooler Typ, von dem ich viel gelernt habe. Bei Dennis ist es sehr interessant. Er war Rookie, als ich im Team der Atlanta Hawks gespielt habe, inzwischen ist auch er ein großer Star. Das ist ziemlich cool.

In der USA haben Sie im Meisterschaftsteam der Cleveland Cavaliers um LeBron James gespielt. Haben Sie einen Meisterschaftsring bekommen?

Leider nicht (lacht). Die Zeit bei den Cavaliers war sehr cool. Jedes Heim-, jedes Auswärtsspiel war ausverkauft. Jeder wollte LeBron und Kyrie Irving sehen. LeBron James ist einer der besten Spieler aller Zeiten.

Haben Sie noch Kontakt?

Ja, wir sprechen noch oft. Im Sommer haben wir zusammen Urlaub in Toronto gemacht. Er hat sich sehr für mich gefreut, dass ich weiter Basketball spiele. Vom FC Bayern München hat er auch schon gehört.

Bayern gilt als einer der Titelkandidaten. Was ist Ihre Meinung?

Ich weiß leider noch nicht, wie die Konkurrenz spielt. Aber ich sehe, dass wir im Training vorankommen. Jeder hilft den Teamkameraden, da jeder den Titel gewinnen möchte.

Wie gefällt Ihnen München? Sie frieren hier bestimmt.

Oh ja, es ist ziemlich kalt, aber ich bin in Oregon zur Schule gegangen, deshalb bin ich daran gewöhnt. München ist sehr cool, in der Innenstadt war ich schon unterwegs. Ein paar Restaurants habe ich ausprobiert. Auf dem Oktoberfest war ich vor ein paar Tagen auch bereits.

Haben Sie schon eine Bleibe gefunden in München?

Ja, ich habe ein Apartment außerhalb, wo es sehr ruhig ist. Bald kommen auch meine Frau und mein Baby zu mir, darauf freue ich mich schon sehr.

Und was tun Sie, wenn Sie nicht Basketball spielen?

Ich schlafe (lacht). Und ich mache viel Onlineshopping, kaufe Klamotten, Schuhe. Dinge, die ich sehe und die mir gefallen.

