Für zwei Jahre wird James zunächst für zehn Millionen Euro ausgeliehen, anschließend haben die Bayern eine einseitige Kaufoption über kolportierte 30 Millionen, James würde drei weitere Spielzeiten bleiben. "Ich beginne hier ein neues Leben", sagte der Neuzugang: "So groß wie Bayern ist, so sind auch meine Lust und Freude sehr groß. Ich hoffe, dass wir Großes erreichen können. Ich will hier Erfolge feiern und Geschichte schreiben."

Der Mittwoch war für James, Torschützenkönig bei der WM 2014, ein doppelter Feiertag. Bayerns Offensivstar unterschrieb nicht nur seinen Vertrag, er hatte auch Geburtstag, wurde 26 Jahre alt. Von den Bayerns gab’s als Überraschung eine Torte im Fußballfeld-Stil. "Happy Birthday, lieber James", stand darauf.

James beim Medizincheck. Foto: FC Bayern

Gemeinsam mit Rummenigge präsentierte er dann sein neues Trikot. James bekommt die 11, die zuvor Douglas Costa gehört hat. Der Brasilianer wechselt zu Juventus Turin. Die Rückennummer 10 von Arjen Robben verlangte James nicht. "Die 10 ist schon vergeben. Ich respektiere das", sagte er: "Robben ist ein Spieler, der schon lange hier ist. Ich spiele mit der Nummer, die man mir gibt." Gut so!

Am Dienstagabend war James im Privatjet auf dem Flughafen in Oberpfaffenhofen gelandet, berichtete Bild. Eine geheime Ankunft, um nicht von den Medien entdeckt zu werden. Mit an Bord: Agent Jorge Mendes, der auch Cristiano Ronaldo berät.

Am Mittwoch ging’s für James direkt auf den Trainingsplatz, schon am Samstag beim Telekom-Cup könnte er zum ersten Mal für die Bayern auflaufen. "Ich habe schon als Kind Bayern-Spiele geschaut", verriet James: "Das ist ein Verein auf Weltniveau. Ich bin sehr stolz, der zweite Kolumbianer hier zu sein."

Der erste war Adolfo Valencia. Von 1993 bis 1994 spielte "El tren" (der Zug) bei den Bayern, wurde gleich deutscher Meister. "James wird keine Probleme haben, sich an die deutsche Kultur anzupassen. In München kann man genauso gut leben wie in Madrid, mit gutem Essen, schönem Essen und freundlichen Menschen", sagte Valencia der kolumbianischen Zeitung El Espectador: "Ancelotti kennt ihn. Er war derjenige, der auf seinen Wechsel gedrängt hat."

Nach zwei mäßigen Jahren bei Real, in denen der Mittelfeldspieler ("Ich kann auf links, rechts und auf der Zehn spielen") seinen Stammplatz verlor, will Ancelotti ihn aufpäppeln. "Er hat zuletzt nicht so viel gespielt, aber vielleicht gibt ihm das noch mehr Motivation", sagte er. "Er wird auf der Position spielen, auf der er sich am wohlsten fühlt."

Es dürfte die Zehner-Rolle werden, hinter Robert Lewandowski. Zum Auftakt hat James schon überzeugt - zumindest optisch.

